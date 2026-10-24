Предприниматели или наемные работники: выяснилось, кто живет дольше

Несмотря на стресс и высокую нагрузку, предприниматели живут дольше наемных работников. К такому выводу пришли Кристиано Беллавитис из Технологического института Стивенса в США и его коллеги. Исследование опубликовано в Journal of Business Venturing.

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Ученые проанализировали данные более 27 тысяч американцев в возрасте от 50 лет, собранные за два десятилетия.

У участников с опытом предпринимательства риск ранней смерти оказался примерно на 10% ниже, чем у наемных работников. Связь сохранялась после учета возраста, дохода, образования и состояния здоровья.

Свобода выбора имеет значение

Наиболее выраженной связь с долголетием была у тех, кто открыл дело по собственному желанию, стремясь реализовать перспективную возможность. У людей, ставших предпринимателями по необходимости, например после потери работы, сопоставимого преимущества не обнаружили.

Авторы предполагают, что значение имеет не сам статус владельца бизнеса, а самостоятельность, ощущение контроля над жизнью и возможность заниматься важным для себя делом. Более продолжительный и неоднократный опыт предпринимательства также был связан с большей продолжительностью жизни.

Возможная роль психического здоровья

Одним из факторов, частично объясняющих выявленную связь, оказалось психическое здоровье. Предприниматели сообщали о менее выраженных симптомах депрессии и меньшем чувстве одиночества.

При этом результаты не доказывают, что открытие бизнеса непосредственно продлевает жизнь. Хотя связь оставалась статистически значимой после учета множества демографических, экономических и медицинских факторов и дополнительных проверок, причинно-следственные выводы делать нельзя.

Что могут изменить работодатели

Беллавитис подчеркивает: результаты не означают, что всем следует увольняться и открывать компанию. Некоторые преимущества предпринимательства можно перенести в обычную рабочую среду — дать сотрудникам больше свободы в принятии решений, возможность предлагать идеи и видеть результаты своих усилий.

Такой подход, по мнению ученого, способен сочетать самостоятельность и осмысленную вовлеченность со стабильностью работы по найму. Главный вывод авторов: для долгосрочного благополучия важно чувствовать, что ты влияешь на свою работу и понимаешь, ради чего ею занимаешься.