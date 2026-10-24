По зрачкам научились определять внутренний диалог человека

Размер зрачков может рассказать о том, что происходит в голове человека, даже когда он не произносит ни слова. К такому выводу пришли исследователи из Университета Цукубы в Японии. Они выяснили, что внутренний монолог — мысленное проговаривание слов — вызывает менее выраженные изменения диаметра зрачков, чем речь вслух. Результаты исследования опубликованы в журнале iScience.

© Телеканал «Наука»

Что выдают зрачки

Внутренняя речь помогает нам обдумывать решения, планировать действия и контролировать свое поведение. Исследования мозга уже показывали, что при мысленном проговаривании слов активируются некоторые из тех же языковых областей, что и во время обычного разговора. Однако оставалось неясным, одинаково ли эти два процесса влияют на уровень возбуждения нервной системы.

Чтобы разобраться в этом, ученые использовали размер зрачков как показатель кратковременных изменений активности организма. Зрачки реагируют не только на освещение, но и на умственную нагрузку и эмоциональное возбуждение.

В экспериментах участвовали здоровые молодые люди. Они выполняли задания в трех режимах: отдыхали, считали вслух или производили вычисления мысленно. Диаметр зрачков измеряли в ходе трех экспериментов с разными способами счета.

Мысленный счет по-разному влияет на зрачки

В первом эксперименте участники просто считали про себя: «один, два, три» и так далее. Во втором они использовали числительные с существительными, например «один кот, два кота». Третье задание требовало больше усилий: нужно было считать с заданным шагом, например 1, 4, 7, 10.

При счете вслух зрачки расширялись во всех трех экспериментах. С мысленным счетом все оказалось сложнее. При простом перечислении чисел зрачки сужались, при счете с существительными их размер практически не менялся, а при счете с шагом — увеличивался.

При этом во всех случаях изменения были менее выраженными, чем во время произнесения слов вслух.

По мнению исследователей, это говорит о том, что внутренняя речь — не просто обычный разговор без звука. Мысленное использование языка сопровождается более низким уровнем возбуждения нервной системы, причем реакция зависит от сложности задания.

© Телеканал «Наука»

Как изучить внутреннюю речь у детей

До сих пор ученые в основном полагались на рассказы участников о собственных мыслях. Такой метод не всегда надежен, а маленькие дети еще не способны подробно описать внутренний монолог.

Измерение зрачков дает возможность изучать этот процесс без словесных ответов. В перспективе метод поможет выяснить, как внутренняя речь развивается в раннем детстве и как люди используют ее, чтобы успокоиться или, наоборот, настроиться на действие. Например, исследователи смогут изучать мысленные установки, которые спортсмены используют перед соревнованиями.

Однако размер зрачков не позволяет напрямую прочитать мысли человека. Он лишь дает исследователям дополнительный способ оценить реакцию нервной системы во время внутренней речи.