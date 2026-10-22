Стало известно, почему статины вызывают мышечную боль

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, почему статины — одни из самых назначаемых лекарств для снижения холестерина — у части людей вызывают мышечную боль. Причина в том, что препарат «заклинивает» в открытом состоянии особый канал в мышечных клетках. Работа опубликована в журнале Nature Communications.

Речь идет о рианодиновом рецепторе RyR1 — канале, через который из внутренних хранилищ мышечной клетки выходит кальций, запускающий сокращение. С помощью криоэлектронной микроскопии исследователи разглядели, как молекулы статина цепляются за этот канал и удерживают его открытым. Из-за этого кальций «подтекает» непрерывно, что способно повреждать мышечную ткань.

«Нам удалось увидеть почти атом за атомом, как статины цепляются за этот канал», — рассказал первый автор работы Стивен Молинароло.

Оказалось, что три молекулы препарата занимают один «карман» по очереди: первая связывается, пока канал закрыт, а две следующие удерживают его открытым. Исследователи сосредоточились на аторвастатине, но предполагают, что другие статины действуют похоже.

«Впервые мы получили ясную картину того, как статины активируют этот канал», — отметил руководитель работы Филип Ван Петегем.

Статинами во всем мире пользуются более 200 миллионов человек, и мышечные боли — одна из главных причин, по которой пациенты бросают лечение. Понимание молекулярного механизма, по словам авторов, открывает путь к созданию более безопасных препаратов:

«Наша цель — сделать их еще безопаснее, чтобы пациенты получали пользу без страха перед серьезными побочными эффектами».

Отдельно отмечается, что бросать назначенные статины из-за этих данных не стоит — вопрос решается с врачом. Мышечные симптомы возникают у меньшинства принимающих эти препараты, и польза от снижения холестерина для сердца, как правило, перевешивает риск.

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