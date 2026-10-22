Названы лучшие диеты для замедления старения

Ученые Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний выяснили, что сразу десять разных моделей здорового питания связаны с замедлением биологического старения — и ни одна из них не оказалась единственно «правильной». Работа опубликована в журнале Nature Communications.

В анализ вошли около 7500 взрослых: 6470 участников немецкого Рейнского исследования и еще 1034 — для подтверждения выводов. Биологический возраст оценивали по «эпигенетическим часам» — метилированию ДНК примерно в 850 тысячах точек генома, вдвое больше, чем в большинстве прежних работ. Все десять рационов — средиземноморский, скандинавский, растительный, DASH и другие — оказались связаны с более медленным старением.

«Вероятно, не существует единственно верной диеты», — отметила одна из авторов Моник Бретелер. По ее словам, «эффекты не огромные, но измеримые и важные для профилактики». Больше 70% затронутых биологических путей были общими для всех десяти рационов, хотя у каждого нашлись и свои акценты: DASH сильнее связан с «сердечными» путями, а диета MIND — с памятью и мышлением.

Любопытно, что у курильщиков связь здорового питания с замедлением старения была выраженнее, чем у некурящих, — при том что курильщики в среднем не питались здоровее. Механизм этого авторы пока не нашли.

Еще один вывод: почти никто не оказался «идеальным едоком» сразу по всем меркам, ведь разные диеты делают упор на разные продукты.

«Вряд ли кто-то соответствует всем стандартам одновременно», — пояснила первый автор Жулиана Таварес.

Главный практический смысл в том, что выбирать можно любой из разумных рационов — важнее общая направленность питания, а не следование одной конкретной системе. При этом исследование наблюдательное, поэтому речь идет о статистических связях, а не о доказанной причине.

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