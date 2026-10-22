Ученые создадут индивидуальные для каждого пациента противораковые вакцины

В Уфе на базе БГМУ будут создавать индивидуальную противоопухолевую вакцину. Как рассказали в вузе, Центр Гамалеи передаст технологию изготовления уфимским ученым. Ранее в башкирской столице уже освоили диагностическую технологию и научились самостоятельно получать и анализировать генетические данные, необходимые для подготовки персонализированных противоопухолевых вакцин пока только при меланоме, но в будущем линейка будет расширена.

Как сообщил ректор вуза Валентин Павлов, уже выбраны первые четыре пациента в возрасте от 40 до 55 лет, которые до конца года получат индивидуальные противораковые вакцины.

Препараты разрабатываются специально под каждого пациента. Ученые вуза расшифровывают геном больной и здоровой клеток, а затем совместно со специалистами центра имени Н. Ф. Гамалеи создают навигатор, помогающий иммунным клеткам точно атаковать раковые, не вредя здоровью.

"Уфимский университет стал первой организацией за пределами Москвы, которая за год организовала систему диагностики и клинического применения технологии. Преимущество мРНК (лекарств на основе матричных рибонуклеиновых кислот) в том, что ее можно использовать быстро и в небольших объемах", - отметил заместитель директора по научной работе Центра Гамалеи Владимир Гущин.

Научный руководитель учреждения Александр Гинзбург сообщил, что сейчас с помощью вакцины лечат сотни пациентов в год. Благодаря математической модели с искусственным интеллектом этот показатель может вырасти до десятков тысяч. Полностью искоренить онкозаболевания пока не удастся, но новая разработка позволит эффективно контролировать наиболее распространенные виды рака.