Обнаружено природное средство для снижения артериального давления

Специально обработанный корейский женьшень оказался способен снижать артериальное давление у людей с начальной стадией гипертонии. К такому выводу пришли ученые из Южной Кореи и Канады, изучившие действие двух препаратов на основе растения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В клиническом исследовании участвовали 90 взрослых с повышенным артериальным давлением. Их случайным образом разделили на три группы: первая получала препарат белого женьшеня, вторая — красного, а третья — плацебо. Эксперимент продолжался 12 недель.

Оба препарата содержали повышенную концентрацию гинзенозида Rg3 — природного вещества женьшеня, способного влиять на тонус кровеносных сосудов. Ежедневно участники получали около 40 миллиграммов этого соединения.

Выяснилось, что у принимавших белый женьшень верхнее, или систолическое, давление снизилось в среднем на 7,27 миллиметра ртутного столба, а у получавших красный — на 9,86 миллиметра. В группе плацебо этот показатель, напротив, вырос на 5,03 миллиметра.

Нижнее, или диастолическое, давление также уменьшилось: на 5,27 миллиметра ртутного столба в группе белого женьшеня и на 6,32 миллиметра в группе красного. Оба препарата показали статистически значимые преимущества по сравнению с плацебо.

По мнению авторов, препараты женьшеня с повышенным содержанием Rg3 могут стать дополнительным средством контроля артериального давления.

Ранее ученые заявили, что своевременное лечение гипертонии может предотвращать более 518 тысяч смертей в год.