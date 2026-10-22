Ученые разработали новое средство для лечения инфекций

Ученые Оренбургского государственного университета разработали и запатентовали средство для лечения инфекций.

Препарат называется "Антимикотическое средство для элиминации грибов рода Candida". В течение полугода над его созданием работал заведующий кафедрой химии ОрГМУ со своими ассистентами.

В новом средстве содержится хитозан и бесклеточные метаболиты лактобацилл. По словам специалистов ОрГМУ, аналогов у препарата нет.

Новое средство планируют применять в гинекологии для лечения инфекций, появившихся из-за грибов рода Candida. Однако перед этим необходимо доказать эффективность и безопасность препарата в ходе испытаний, которые начнутся в ближайшее время. Об этом сообщает контент-партнер "РГ" "Урал56.Ру".