Онищенко назвал факторы, которые нужно учитывать при пересадке головы

Иммунологическая совместимость тканей и риск отторжения чужеродного организма являются одними из важнейших факторов, которые необходимо учитывать при обсуждении возможности пересадки головы человеку, сообщил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Надо же еще подобрать голову, чтобы не было отторжения, потому что тут уже работает иммунная система», — сказал академик, рассуждая о гипотетической операции.

При трансплантации органов, по его словам, необходимо учитывать их совместимость с организмом реципиента. Кроме того, после подобных операций пациентам назначают препараты, направленные на подавление иммунной реакции, способной привести к отторжению пересаженного органа.

Также при обсуждении возможности пересадки головы необходимо учитывать состояние организма и медицинские показания к вмешательству, сказал он. При этом возраст потенциального донора тела сам по себе не является определяющим условием совместимости.

Ранее китайский профессор Сяопин Рэн высказал предположение, что пересадка головы человека на более молодое донорское тело в будущем может позволить значительно продлить жизнь, вплоть до нескольких столетий. По его мнению, эксперименты на животных свидетельствуют о перспективах развития подобных технологий, однако вопрос требует дальнейших исследований.