В РАН рассказали, что может стать смертоноснее рака

Антибиотикорезистентность через 25–30 лет станет одним из факторов роста смертности в мире наравне с онкозаболеваниями. Об этом заявил на полях международной конференции SKIF-2026 вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Степан Калмыков.

Антибиотикорезистентность — это способность бактерий выживать и размножаться даже при воздействии антибактериальных препаратов, то есть приобретать устойчивость к лекарствам. Из-за бесконтрольного использования антибиотиков в медицине и сельском хозяйстве проблема приобрела глобальный масштаб и стала серьезной угрозой для эффективности лечения инфекций.

«Через 25–30 лет от антибиотикорезистентности <...> будет умирать больше, чем от онкологии», — сказал он.

Калмыков пояснил, что антибиотикорезистентность — одна из тем, которая обсуждается национальными академиями в рамках стран BRICS и BRICS+. Также среди угроз биобезопасности он назвал неконтролируемое распространение новых вирусов и бактерий.

Вице-президент РАН добавил, что еще один важный блок для международного взаимодействия ученых — это окружающая среда и климат, а также энергетика.

«Естественно, нельзя не упомянуть среди магистральных тем продовольственную безопасность, она непосредственно связана с борьбой с бедностью, особенно в африканских странах, в латиноамериканских странах — это очень важные темы», — подчеркнул он.

О конференции

Первая международная конференция SKIF-2026 («Синхротронные исследования: наука, знания, инновации, будущее») открылась в Новосибирске 18 октября. Она продлится до 23 октября. На мероприятие зарегистрировались более 700 ученых из России, Китая, Казахстана, США, Республики Корея и других стран.