Рецептор жгучего перца открыл ученым путь к созданию безопасных обезболивающих

Ученые из Медицинской школы Калифорнийского университета в Дейвисе (США) выяснили, что болевой рецептор TRPV1, который активируется капсаицином — веществом, придающим перцу чили жгучесть, — реагирует на разные стимулы неодинаково. Результаты опубликованы в научном журнале PNAS.

TRPV1 расположен на болевых нервных клетках и распознает тепло, повреждение тканей, воспаление и химические соединения, включая капсаицин. Поскольку он играет центральную роль в болевых путях и не задействует опиоидную сигнализацию, его давно считают перспективной мишенью для не вызывающих зависимости обезболивающих. Однако попытки заблокировать рецептор осложнялись его не менее важной ролью в регуляции температуры тела.

Ранее исследователи предполагали, что после активации TRPV1 переходит в одно и то же открытое состояние, чем бы он ни был вызван. Новая работа показывает, что рецептор устроен сложнее: разные стимулы, по-видимому, стабилизируют разные открытые состояния с различными функциональными свойствами.

Ученые измеряли электрические токи через отдельные каналы, активированные капсаицином, резинифератоксином (чрезвычайно жгучим соединением из суккулентного растения), ионами водорода (кислая среда при повреждении и воспалении), химическим соединением 2-APB и теплом. Разные активаторы стабильно давали разный уровень проводимости — это указывает, что канал открывается по-разному, а не входит в общее активированное состояние.

Команда объединила несколько методов: чувствительные измерения ионной проницаемости, флуоресцентную технику в живых клетках, позволяющую наблюдать за смещением частей белкового канала, и компьютерное моделирование. Все подходы указали на существование нескольких различных открытых конфигураций TRPV1.

Когда два стимула применялись одновременно, канал открывался медленнее, а не быстрее. Это говорит о том, что разные механизмы активации иногда мешают друг другу, добавляя еще один уровень сложности в обработку болевых сигналов.

Прежние попытки нацелить TRPV1 лекарствами от боли часто вызывали побочные эффекты, включая серьезные нарушения терморегуляции. Новая работа предполагает, что в будущем можно будет избирательно воздействовать на состояния рецептора, связанные с болевыми стимулами, сохраняя те, что отвечают за нормальное восприятие тепла.

Работа дает новое понимание одного из важнейших болевых сенсоров организма и возможную дорожную карту для более безопасных и точных обезболивающих. Однако для превращения результатов в новые методы лечения нужны дальнейшие исследования.

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