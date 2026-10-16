Ученые обратили вспять нарушения в мозге при болезни Альцгеймера

Американские исследователи смогли восстановить функцию нейронов, связанных с когнитивными способностями и обработкой информации, у мышей с ключевыми признаками болезни Альцгеймера. Это дает раннюю надежду на разработку похожей таргетной терапии для людей. Результаты опубликованы в научном журнале Neuron.

В основе работы — связь между гамма-колебаниями и парвальбуминовыми интернейронами (PV-клетками) в мозге. Гамма-колебания — это быстрые электрические ритмы, возникающие, когда человек учится, формирует память и обрабатывает информацию. PV-клетки в основном отвечают за генерацию этих колебаний.

«Гамма-колебания нарушены в мозге пациентов с болезнью Альцгеймера. Еще до постановки диагноза, когда появляются первые симптомы — например, легкие когнитивные нарушения, — изменения гамма-колебаний уже присутствуют. На ранней стадии болезни нарушенные гамма-колебания сопровождаются прогрессирующей дисфункцией PV-клеток», — говорит первый автор Керан Ма из Медицинской школы Макговерна в Техасе.

Команда выяснила не только то, что функцию PV-клеток можно восстановить, дав мышам субъединицу натриевого канала, но и что PV-клетки работают не так согласованно, как считалось ранее.

«PV-интернейроны активируются не все одновременно и не разряжаются синхронно во время гамма-колебаний. Они вовлекаются последовательно. Есть паттерн набора — и свое время в том, насколько активны эти клетки, чтобы запустить и поддерживать гамма-колебания», — уточнил Ма.

Болезнь Альцгеймера — человеческое заболевание, которого нет у мышей. Команда использовала мышей, которым ввели человеческую версию амилоидного белка, что привело к накоплению амилоидных бляшек в мозге — как у людей с этой болезнью.

«Мы обнаружили, что паттерн набора PV-клеток восстановился после усиления их функции субъединицей натриевого канала, и у мышей улучшились гамма-колебания. Это доказательство принципа: мы можем манипулировать этими PV-интернейронами, чтобы усилить гамма-колебания», — отметил Керан Ма.

Ранее нейробиологи выяснили, почему мозг не ломается от избытка шума в нейронах.