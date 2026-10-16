Лекарства для похудения грозят проблемами с ногтями и волосами

Отслоение ногтей встречается у 39% пациентов, получающих инъекции на основе GLP-1 — гормона сытости (самый известный препарат этого класса продается как «Оземпик»). Это вчетверо чаще, чем у сопоставимых пациентов с диабетом и ожирением, которые такие уколы не делают (9%). Связь подтвердилась в первом контролируемом исследовании ногтей у пользователей GLP-1, представленном на конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии в Вене.

Сведения о влиянии этих уколов на ногти до сих пор ограничивались единичными случаями из отчетов о побочных эффектах. Команда Шарля Таеба сравнила 575 пользователей препаратов из Франции, США, Бразилии и Мексики с 1329 пациентами с диабетом второго типа и/или ожирением, никогда их не принимавшими. Хотя бы одну проблему с ногтями отметили 66% пользователей против 53% в контрольной группе, а обесцвечивание ногтей — 46% против 17%.

Среди участников, сбросивших вес, разница сохранялась. Доказать причину при этом нельзя — около половины пользователей имели проблемы с ногтями еще до начала терапии, а поправка на кожные болезни и дефицит питательных веществ ослабила часть связей. После всех поправок отслоение и обесцвечивание встречались у пользователей в два-три раза чаще.

«Далеко не всё, что происходит во время терапии GLP-1, обязательно вызвано самой терапией», — подчеркнул Таеб.

Параллельная работа на тех же участниках показала, что в период терапии страдают еще и волосы: необычное выпадение отметили 50% пользователей против 34% в контроле, а потерю объема — 42% против 19%. Краснота кожи головы встречалась втрое чаще, и у большинства выпадение сопровождалось зудом, покраснениями и шелушением.

«Это выходит за рамки привычного выпадения после быстрой потери веса и говорит о воспалении, которое врачи обычно не ищут — и которое можно лечить», — объяснил соавтор Бруно Халиуа.

Авторы готовят новое исследование, в котором они будут наблюдать за пациентами с момента первого укола, проводить стандартные осмотры и брать анализ крови, чтобы понять, когда изменения появляются, почему и обратимы ли они. На данный момент ученые считают, что такие изменения обычно безобидны, и они не повод самостоятельно бросать эффективное лечение — но о расслоении ногтей и зуде кожи головы стоит сказать врачу.

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