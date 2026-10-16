В крови здоровых детей ученые нашли антитела, возникшие за годы до рака

Антитела к белкам, чинящим ДНК, обнаружились в крови здоровых детей за годы до онкологического диагноза — такие же находили у уже болеющих. Сравнение провела группа Анастасии Сергуенко из Университета Бергена (Норвегия). Статья опубликована в журнале Frontiers in Immunology.

Сначала исследователи прогнали через белковые микрочипы кровь 375 человек: 175 пациентов с девятью видами рака, от остеосаркомы и лейкоза до нейробластомы, и здоровых ровесников. У детей и подростков до 19 лет, независимо от типа опухоли, иммунитет был перегружен аутоантителами — антителами против собственных белков починки ДНК. Среди мишеней чаще прочих значились RAD52 и MGMT. У взрослых пациентов такого перекоса не было, исключение — больные лейкозом с детским профилем. Мутаций в этих генах у детей не нашли, так что антитела не были иммунным ответом на опухоль.

В двух британских банках крови нашлись замороженные образцы 30 школьников, у которых рак развился спустя годы, и 29 их сверстников, оставшихся здоровыми. В среднем между забором крови и диагнозом прошло девять лет, у большинства — от шести до пятнадцати. Хотя бы одно из шести ключевых антител несли 57% будущих пациентов против 14% контрольных — шансы различались в восемь раз. Удивительно, что позже эти люди болели в основном «взрослыми» типами рака.

Выяснилось, что иммуноглобулины G умеют проникать в живые клетки, и у пациентов они особенно охотно входили в делящиеся: в культуре, задержанной в фазе деления, доля затронутых клеток росла с 11% до 37% — а именно в этот момент починка ДНК важнее всего. Антитела больных детей собирались «облаком» внутри ядра и захватывали белки-мишени, стягивая их с рабочих мест.

«Проникающие аутоантитела, по-видимому, способны копировать эффект врожденных мутаций в генах-супрессорах опухолей», — пишут авторы.

Происхождение детского рака — одна из главных загадок онкологии: мутаций в таких опухолях мало, а наследственность объясняет лишь 6–10% случаев. Гипотеза об «иммунной поломке» ремонта ДНК впервые заполняет этот пробел, тем более что детские раки и аутоиммунные болезни в последние десятилетия крепнут одновременно.

Ранее сообщалось, что белок — провокатор рака превратили в «оружие» против опухолей.