В России научились подавлять хронические воспаления при помощи РНК

Российские исследователи создали короткие молекулы РНК, которые подавляют развитие части хронических воспалений, связанных со старением организма и излишне активной работой клеточных рецепторов RAGE. Работа этих молекул была успешно проверена в опытах на культурах человеческих клеток, говорится в исследовании, опубликованном в научном издании International Journal of Molecular Sciences.

«В экспериментах удалось снизить количество RAGE более чем на 70% в некоторых клеточных моделях. Это открывает возможность разрабатывать методы воздействия не только на последствия хронического воспаления, но и на один из молекулярных механизмов его возникновения», — говорится в сообщении.

Данное открытие совершила группа российских исследователей под руководством директора Института биологии старения и медицины здорового долголетия с клиникой предиктивной медицины РНЦХ имени Петровского Алексея Москалева при изучении того, какую роль в старении и связанном с ним воспалительных процессах играют клеточные рецепторы RAGE.

Данные белковые молекулы, расположенные на поверхности клеток, распознают различные молекулы, накапливающиеся в организме при старении. В их число входят конечные продукты гликирования — соединения, образующиеся при взаимодействии глюкозы и некоторых других просто устроенных углеводов с белками. При взаимодействиях с ними рецепторы RAGE запускают в клетках цепочки реакций, которые способствуют выработке провоспалительных сигналов и различных оксидантов.

Российские ученые заинтересовались тем, что произойдет, если подавить работу этих рецепторов при помощи коротких молекул РНК, блокирующих синтез белка RAGE в клетках человека. Руководствуясь этой идеей, исследователи подготовили пять различных вариаций подобных цепочек нуклеотидов, «букв» РНК и ДНК, и проследили за их действием на рабочие копии гена AGER, отвечающего за сборку молекул рецептора RAGE.

Эти опыты показали, что одна из созданных исследователями молекул на 70% снизила количество молекул RAGE в некоторых клеточных моделях, причем данный подход смог подействовать и на клетки эндотелия, внутренней выстилки кровеносных сосудов, появление очагов воспалений в которых способствует развитию тяжелых болезней кровеносной системы. Этот успех подтвердил перспективность дальнейшей разработки терапий, подавляющих выработку RAGE, а также их последующей проверки на животных.