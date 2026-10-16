Привычный россиянам напиток оказался связан со снижением тревожности

Чайный гриб, также известный как комбуча, может снижать тревожность и проявления депрессии. Ученые из Миннесотского университета выяснили, что употребление этого напитка положительно влияет на эмоциональное состояние животных и изменяет состав кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience (FB).

Исследователи провели эксперимент на мышах, которых разделили на группы с разным питанием. Одни животные получали пищу с высоким содержанием жиров и сахара, другие — с более низким. В течение семи недель часть мышей трижды в неделю получала комбучу, а остальные — обычную воду.

Оказалось, что у мышей, употреблявших комбучу, снижались признаки тревожности и депрессивного поведения. Положительные изменения наблюдались независимо от рациона, хотя механизмы воздействия напитка несколько различались в зависимости от питания.

Кроме того, ученые обнаружили изменения в составе кишечной микрофлоры. У животных увеличивалось количество некоторых полезных бактерий и веществ, связанных со здоровьем кишечника и передачей сигналов между ним и мозгом.

Исследователи предполагают, что влияние комбучи на эмоциональное состояние может быть связано с взаимодействием кишечника и мозга. Содержащиеся в ферментированном напитке микроорганизмы потенциально способны воздействовать на процессы, регулирующие настроение и поведение.

Ранее ученые сообщили, что чай фучжуань улучшает работу сосудов и снижает уровень плохого холестерина.