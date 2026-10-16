Ученые нашли способ замедлить старение мозга

Американские ученые обнаружили ген, который может защищать мозг от возрастных изменений и помогать сохранять память. Исследователи выяснили, что повышение его активности предотвращает повреждение нервных клеток и замедляет ухудшение когнитивных способностей у мышей. Результаты работы опубликованы в Nature Neuroscience (NN).

Ученые изучили ген Pla2g2f, который отвечает за выработку особого фермента. Оказалось, что его активность повышается с возрастом и при воспалении мозга. Повышенная активность гена также наблюдалась у пожилых людей с признаками болезни Альцгеймера, которые при этом сохраняли память и другие когнитивные способности.

Чтобы выяснить роль гена, исследователи изменяли его активность в мозге стареющих мышей. Когда уровень Pla2g2f снижался, у животных усиливалось воспаление, разрушались связи между нервными клетками и ухудшалась память. Кроме того, в клетках мозга накапливались жировые отложения, нарушающие их работу.

Однако повышение активности Pla2g2f защищало нервные клетки от повреждений и помогало сохранять память. Особенно заметный эффект наблюдался, когда активность гена увеличивали у мышей среднего возраста, еще до появления выраженных нарушений.

Дополнительные эксперименты на иммунных клетках человеческого мозга показали, что Pla2g2f помогает уменьшать накопление жиров и холестерина. Подобные изменения часто встречаются при болезни Альцгеймера и могут усиливать воспалительные процессы.

Исследователи предполагают, что усиление активности Pla2g2f может стать новым способом замедления старения мозга и профилактики возрастного ухудшения памяти.

Ранее стало известно, что спокойная фортепианная музыка помогает мозгу быстрее восстановиться после стресса.