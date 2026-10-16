Российские ученые научились предсказывать развитие остеопороза

Исследователи Института цитологии РАН (ИНЦ РАН) описали новый механизм нарушения клеточного процесса (остеобластогенеза), который приводит к развитию остеопороза — опасного заболевания, приводящего к значительной хрупкости скелета. В будущем открытие смогут использовать для создания индивидуального генетического индикатора предрасположенности человека к нарушению процесса остеобластогенеза. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ИНЦ РАН.

Остеопороз — заболевание, при котором снижается масса, плотность костной ткани, ухудшается ее структура, в результате чего кости становятся хрупкими и ломкими. Как итог, человек с данным заболеванием страдает от каскада переломов костей даже при минимальных травмах. По данным ВОЗ, им страдает каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет.

«Мы впервые на клетках реального пациента определили рецепторы генов стволовых клеток — предшественников остеогенных клеток, которые характеризуются повышенной чувствительностью к адреналину, который в свою очередь является одним из важных факторов риска развития остеопороза», — рассказала руководитель проекта, младший научный сотрудник Группы биологии эмбриональных стволовых клеток человека ИНЦ РАН Ольга Краснова.

Специалисты ИНЦ РАН исследовали механизмы гена ADRB2 rs1042713, который является известным маркером потенциального риска остеопороза. Однако ранее не существовало научного консенсуса о том, какая версия (аллель) гена ADRB2 rs1042713 G или A определяет деградацию костной ткани.

«Мы установили, что адреналин, уровень которого часто повышается при остеопорозе, резко ухудшает дифференцировку клеток именно для аллелей А гена ADRB2 rs1042713. Изучение роли генетических факторов развития остеопороза позволит в будущем создать панель маркеров-предикторов риска развития заболевания. Это означает, что станет возможным определять, входит ли человек в группу риска или нет задолго до развития самого заболевания. Это позволит разработать подходы для коррекции потенциальных нарушений в рамках персонализированной превентивной медицины, что может отсрочить развитие болезни или даже полностью его избежать», — отметила Краснова.

Ранее врач рассказал, когда спорт может снизить потребность в таблетках.