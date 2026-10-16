Ученые разработали уникальный тренажер для пункций в колено

Группа ученых Красноярского государственного медицинского университета России разработала и запатентовала симулятор коленного сустава. Модель предназначена для отработки внутрисуставных пункций, рассказали в КрасГМУ.

По словам разработчиков, тренажеры для отработки навыков уколов в коленный сустав сегодня существуют, но они не совершенны. Например, в них нет возможности оценить, в какую именно область и на какую глубину проникает игла.

"Именно поэтому мы решили создать свою модель для отработки внутрисуставных пункций. Симулятор анатомически идентичен левому коленному суставу человека, полностью повторяет объем движений в суставе. В нем представлено девять наиболее актуальных и популярных мест, соединенных с диодными датчиками, которые подсвечиваются при попадании в нужную анатомическую область. Это позволяет объективно оценивать правильность выполнения укола", - рассказала ассистент кафедры травматологии, ортопедии и нейрохирургии КрасГМУ Минздрава России Елизавета Брехова.

Изобретение может использоваться в учебном процессе в медицинских вузах, ординатуре, на курсах повышения квалификации врачей-травматологов, хирургов и ревматологов.

Тренажер уже опробован на практике. Ординаторы Красноярской медакадемии выполняли на нем различные задания. Если процедура делалась правильно, срабатывал световой индикатор. Примечательно, что ощущения при прокалывании кожного каркаса модели и прохождения иглы через "мышцу" тренажера схожи с ощущениями при работе с реальным пациентом.

"При проведении первого занятия на симуляторе среди 12 ординаторов специальности "травматология и ортопедия" правильно ставить укол получалось только в половине случаев. Спустя месяц практических занятий на симуляторе этот показатель составлял уже 80 процентов", - подчеркнула Елизавета Брехова.

Как говорят в КрасГМУ, работа над тренажером была непростой. Разработчики приступили к ней еще в 2019 году при поддержке Красноярского краевого фонда науки. Тогда было создано 10 прототипов коленного и тазобедренного суставов, которые включали в себя только костный каркас и связочный аппарат и помогали студентам первого курса осваивать раздел анатомии, изучающий соединение костей. В актуальном внешнем виде сустав появился уже благодаря грантовой программе "УМНИК" и продолжительной командной работе коллектива авторов.