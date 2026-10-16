В России разработали растительную основу для препаратов от стресса и тревоги

Ученые Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова разработали растительную основу для создания препаратов против стресса, тревоги и нарушений памяти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.

В лабораторных условиях из растущей на территории Бурятии левзеи одноцветковой удалось синтезировать активное вещество цинарозид, которое в ходе доклинических исследований продемонстрировало хорошее противотревожное действие.

«Цинарозид действует избирательно, не угнетая нервную систему: он снижает тревожность, сохраняя когнитивную ясность. По сути, это отечественная альтернатива синтетическим ноотропам и транквилизаторам, но с более мягким профилем действия», — поделилась деталями эксперимента руководитель лаборатории фармакологических исследований вуза Янина Разуваева.

Использование экстракта левзеи одноцветковой даст возможность отказаться от импортного лекарственного сырья, что в будущем снизит стоимость препаратов против стресса на отечественном рынке.

Исследования показали, что цинарозид способствует формированию адаптивных рефлексов, он понижает тревожность и агрессивность, а также благоприятно сказывается на когнитивных функциях. Ученые не исключают, что в ближайшее время будет выпущена биологически активная добавка для людей, испытывающих хронический стресс, а также для пожилых пациентов с деменцией и другими нарушениями памяти.

Ранее ученые поставили под сомнение пользу вина для здоровья. Исследователи оспорили утверждение о том, что вино полезно для сердца.