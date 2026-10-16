В Уганде начали испытания новой вакцины против Эболы

Угандийские ученые приступили к первой фазе клинических испытаний новой вакцины против разновидности вируса Эбола Бундибуджио, вызвавшей эпидемию в соседней Демократической Республике Конго (ДРК). В исследовании планируется задействовать 110 добровольцев, сообщил телеканал Africanews.

По его данным, испытания проводятся в городе Масака на юге Уганды. Разработанная специалистами Оксфордского университета вакцина ChAdOx1 BDBV предназначена для защиты от разновидности вируса, против которой пока не существует одобренной вакцины.

"В ходе первой фазы испытаний мы прежде всего проверяем безопасность вакцины, а затем ее способность вызывать необходимый иммунный ответ", - пояснил руководитель исследования Юджин Рузагира из Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

По его словам, набор 110 добровольцев планируется завершить к ноябрю, после чего за состоянием здоровья каждого участника будут наблюдать в течение 12 месяцев.

Как сообщила угандийская газета Daily Monitor, первые добровольцы получили вакцину 6 октября. Испытания организованы совместно Угандийским институтом вирусологических исследований, Лондонской школой гигиены и тропической медицины и Оксфордским университетом при финансовой поддержке международного фонда "Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям" (CEPI).

По данным исследовательской группы, Индийский институт сывороток изготовил и зарезервировал около 620 тыс. доз экспериментальной вакцины для возможного использования в будущем. Для проведения клинических испытаний в Уганду было направлено около 3 тыс. доз препарата. Аналогичные исследования его безопасности проводятся также в Великобритании.

Вирус Бундибуджио, впервые выявленный в Уганде в 2007 году, относится к возбудителям геморрагической лихорадки Эбола. В отличие от разновидности Заир, против которой уже разработана зарегистрированная вакцина, вакцина против Бундибуджио пока не зарегистрирована. Первая фаза испытаний направлена на оценку безопасности препарата и его способности вызывать иммунный ответ, а не на подтверждение эффективности защиты от заражения.