Назван простой способ сгладить скачок сахара в крови после еды

Ученые Киотского университета в Японии выяснили, что оливковое масло, съеденное незадолго до углеводов, заметно сглаживает скачок сахара в крови после еды — по крайней мере, у мышей. Работа опубликована в журнале Diabetes.

В опытах мышей после ночного голодания делили на группы: одни получали оливковое масло за 15 минут до глюкозы, другие — глюкозу, а затем масло, третьи (контроль) — воду перед глюкозой. У животных, которым масло давали первым, уровень глюкозы сразу после еды был значительно ниже, особенно на 15-й и 30-й минутах; к часу эффект сходил на нет.

Механизм оказался не гормональным по отдельности, а «связкой» гормонов и нервов. У получавших масло мышей желудок опорожнялся медленнее, а в крови росли уровни глюкагона, GIP и GLP-1. Когда блокировали сразу и глюкагон, и GLP-1, польза пропадала; если выключали только один путь — сохранялась. А нарушение сигналов блуждающего нерва ослабляло эффект масла даже при неизменном уровне гормонов.

«Порядок, в котором питательные вещества попадают в кишечник, способен запускать согласованный ответ гормонов и нервов», — отметил руководитель работы, эндокринолог Дайсуке Ябе.

Ученые проверили и другие жиры — льняное масло, сало, кокосовое и рыбий жир; оливковое в целом работало лучше всех, хотя по отдельным показателям льняное масло и сало ему не уступали.

Привлекательность подхода, по словам Ябе, в простоте: «меняется лишь то, как едят блюдо». Впрочем, результаты получены на мышах и у людей пока не проверялись, так что переносить их на человеческий рацион преждевременно. Тем не менее идея «съедать жир до углеводов» перекликается с уже известным приемом очередности блюд, который в небольших исследованиях на людях сглаживал скачки сахара, и авторы считают ее достойной полноценной клинической проверки.

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