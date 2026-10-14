Второй в мире штамм грибка с устойчивостью к лекарствам обнаружили в Кении

Ученые обнаружили в Кении крайне редкий штамм грибка Candidozyma auris, который не поддается лечению четырьмя основными классами противогрибковых препаратов. Это первый задокументированный случай в Африке и второй в мире. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

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Опасный микроорганизм был выявлен у 28-летней пациентки больницы в Найроби, у которой после хирургического вмешательства развилась инфекция раны. Лабораторные тесты показали, что грибок не реагирует на флуконазол, микафунгин, амфотерицин В и флуцитозин. Поскольку именно эти препараты составляют основу современной терапии, варианты лечения в данном случае оказались крайне ограничены.

Особую угрозу Candidozyma auris представляет для больничной среды. Этот патоген способен долго сохраняться на поверхностях и медицинском оборудовании, создавая высокий риск заражения для пациентов с ослабленным иммунитетом или тяжелыми хроническими заболеваниями. Генетический анализ образца выявил мутации, отвечающие за устойчивость к лекарствам.

Хотя часть изменений схожа со штаммом, найденным в Нью-Йорке в 2022 году, кенийский вариант имеет и уникальные генетические особенности. Это позволяет ученым предполагать, что устойчивость могла развиться независимо, хотя точные причины этого процесса и влияние предыдущего лечения пациентки пока не установлены. Авторы исследования призывают медицинские учреждения по всему миру усилить лабораторный контроль и генетический мониторинг.

В США начал распространяться шигеллез, который все чаще стал передаваться половым путем. При этом возбудитель инфекции приобретает устойчивость к антибиотикам, что затрудняет лечение пациентов.