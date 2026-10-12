Ученые узнали, как кофе помогает организму защищаться от стресса

Соединения, содержащиеся в кофе, могут подавлять воспаление, воздействуя на клеточный рецептор NR4A1, который помогает организму защищаться от стресса и повреждения тканей. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета A&M. Результаты опубликованы в журнале Nutrients.

Рецептор NR4A1 участвует в регуляции активности генов и помогает клеткам реагировать на стресс и повреждения. Ученые предположили, что взаимодействие с ним может объяснять некоторые полезные свойства кофе, в том числе связь его употребления со сниженным риском ряда хронических заболеваний.

В экспериментах исследователи изучили экстракты кофе из разных стран, приготовленные способом, близким к обычному завариванию.

«Многие содержащиеся в напитке соединения связывались с рецептором NR4A1. Среди них были кофейная и хлорогеновая кислоты, а также кафестрол и кахвеол. Некоторые из этих веществ взаимодействовали с рецептором сильнее, чем другие», — отметили ученые.

Затем научная группа проверила действие кофейных соединений на биоматериале. Они обнаружили, что вещества из кофе способны ослаблять воспалительную реакцию иммунных клеток. Кроме того, экстракты напитка замедляли рост определенных раковых клеток, а при снижении уровня NR4A1 этот эффект становился слабее. Это указывает на возможное участие рецептора в действии кофейных соединений.

При этом кофеин, которому обычно приписывают основные эффекты напитка, в экспериментах лишь незначительно влиял на активность рецептора. Более выраженное действие оказывали полифенолы и другие соединения. Это может объяснять, почему кофе без кофеина тоже связывают с некоторыми полезными эффектами.

Ученые пояснили, что исследование проводилось на клетках, а для экспериментов использовали концентрации веществ, которые могут превышать достигаемые в организме после обычной чашки кофе. Поэтому для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования.

Ранее выяснилось, что кофе без кофеина может быть полезнее обычного для памяти.