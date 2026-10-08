Ученые предупредили об опасных симптомах, грозящих людям с СДВГ в старости

Ученые из Питтсбургского университета выяснили, что взрослые с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) более чем в четыре раза чаще сталкиваются с проблемами памяти и мышления в пожилом возрасте. Свои выводы, основанные на анализе медицинских данных более 187 тысяч человек старше 50 лет, специалисты опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

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За семь лет наблюдений угасание умственных способностей зафиксировали у 6,7% пациентов с подтвержденным диагнозом СДВГ. Среди людей без этого расстройства аналогичный показатель составил всего 3,4%. Исследователи также проанализировали генетические маркеры участников и обнаружили, что носители генов, отвечающих за предрасположенность к синдрому, также чаще страдают от потери памяти.

«СДВГ несет в себе заметно повышенный риск когнитивных нарушений в позднем возрасте, однако механизмы и причинно-следственный характер этой связи пока не установлены», — отмечают авторы работы.

Они подчеркивают, что пациентам с таким расстройством необходимо регулярное наблюдение у специалистов для своевременного контроля состояния мозга.

СДВГ долгое время считали исключительно детским расстройством, но в последние годы его все чаще диагностируют у взрослых. Людям с этим синдромом трудно концентрироваться, планировать дела и контролировать импульсы. Симптомы могут сохраняться на протяжении всей жизни, требуя постоянной поддержки и адаптации к нейроотличию.

Ранее ученые выяснили, что СДВГ и аутизм значительно чаще встречаются при диабете.