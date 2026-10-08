Ученые выяснили, что спасает от одиночества и продлевает жизнь

Исследователи из Университета медицинских наук и технологий UMIT TIROL в Австрии выяснили, что групповые занятия на природе помогают пожилым людям избавиться от чувства одиночества и снижают риск ранней смерти. Статья с результатами работы опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

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ВОЗ признано одиночество почти главной проблемой общественного здравоохранения. Это состояние не только ухудшает качество жизни, но и напрямую вредит физическому здоровью, повышая вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и даже деменции. Чтобы найти решение проблемы одиноких стариков, ученые проанализировали данные об испанской программе «Друзья природы», в рамках которой участники гуляли на природе, занимались садоводством и наблюдали за птицами.

Моделирование показало, что такие прогулки на свежем воздухе действительно спасают от социальной изоляции. Люди, принимавшие участие в природных мероприятиях, получали в среднем на 2,62 года жизни без чувства одиночества больше, чем те, кто просто получал информацию о таких активностях. Кроме того, у них улучшалось общее качество жизни и немного увеличивалась ожидаемая продолжительность жизни.

«Хотя прирост ожидаемой продолжительности жизни кажется небольшим, участники значительно повысили качество своих оставшихся лет и избежали развития тяжелых заболеваний, связанных с изоляцией», — отмечает ведущий автор исследования Вероника Папон.

Вывод ученых может стать ориентиром для систем здравоохранения по всему миру, поскольку проблема одиночества стоит остро не только для пожилых людей в Испании. Врачи предполагают, что выдача «природных рецептов», направлений пациентов на групповые прогулки в парки или леса, может стать дешевой и эффективной альтернативой традиционному лечению, которая защитит общество от эпидемии изоляции.

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