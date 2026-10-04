Ученые выяснили, что даже десять минут бега могут улучшить работу мозга

Всего 10 минут очень медленного бега могут улучшить настроение и временно повысить способность мозга концентрироваться. К такому выводу пришли нейробиологи из Университета Цукубы в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале Imaging Neuroscience.

Ученые предположили, что для пользы мозгу необязательно бегать интенсивно: эффект может быть связан не только с аэробной нагрузкой, но и с ритмичными вертикальными движениями тела во время бега.

В эксперименте участвовали 24 здоровых молодых человека. В разные дни они либо 10 минут спокойно сидели на беговой дорожке, либо выполняли 10-минутную пробежку с очень низкой интенсивностью. Скорость подбирали индивидуально: в среднем около 5,5 км/ч для мужчин и 3,8 км/ч для женщин — это темп, при котором большинство людей могли бы идти пешком, но участники сохраняли технику бега с короткими шагами.

До и после нагрузки добровольцы оценивали настроение и проходили тест Струпа, который позволяет проверить способность концентрироваться и подавлять автоматические реакции. Одновременно ученые измеряли активность префронтальной коры — области мозга, связанной с вниманием, контролем поведения и эмоций.

После медленного бега участники чувствовали себя более энергичными и сообщали о более приятном настроении. Они также быстрее выполняли задания, требующие концентрации. Нейровизуализация показала повышение активности отдельных областей левой префронтальной коры.

«Интересно, что улучшение настроения было связано с величиной вертикальных движений тела во время бега. Это может указывать на то, что характерное для бега ритмичное покачивание само по себе участвует в формировании положительного эффекта», — отметили ученые.

Авторы подчеркивают: у исследовании участвовали только здоровые молодые люди, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на пожилых людей или пациентов с хроническими заболеваниями. Кроме того, ученые сравнивали бег только с покоем, а не с ходьбой.

Тем не менее работа показывает, что заметный эффект для мозга может возникать уже при очень низкой интенсивности нагрузки — без необходимости устраивать полноценную тренировку.

Ранее стало известно о простом способе улучшить настроение и работу мозга.