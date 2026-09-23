Найден способ создания усовершенствованных рентгеновских экранов

Способ получения новых рентгеновских экранов, которые будут более дешевыми при производстве и более чувствительными в работе, изобрел коллектив ученых из России и Китая. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

«[Ученые] предложили и доказали новый дизайн-принцип для создания молекулярных сцинтилляторов (преобразователей рентгеновского излучения — прим. ТАСС), превращающих невидимое рентгеновское излучение в видимый свет. На практике их открытие открывает дорогу к созданию более чувствительных и дешевых рентгеновских экранов для диагностики заболеваний — это снизит дозу облучения пациента, необходимую для получения четкого снимка», — сообщили в ведомстве.

Также это позволит создавать габаритные гибкие экраны для досмотра багажа в аэропортах или на таможне и проводить неразрушающий контроль качества, чтобы найти скрытые дефекты материалов или изделий.

Как сообщил ТАСС соавтор исследования, доцент Сибирского федерального университета и старший научный сотрудник Сибирского отделения РАН Максим Молокеев, для преобразования рентгеновского излучения будут использоваться галогениды серебра — соединения серебра с йодом, бромом или хлором и органикой.

«Мы обнаружили неочевидную вещь: самый легкий галоген (хлор) дал самый яркий результат, хотя обычно ждут, что чем тяжелее атом, тем лучше. Это произошло именно потому, что хлор создал самую жесткую и упорядоченную структуру, которая максимально пресекла потери энергии. Полученный результат весьма универсален», — добавил ученый.

По его словам, исследование показало, что можно обойтись без дорогих и сложных неорганических кристаллов, используя более простые и дешевые органические комплексы.

Работы проводились учеными СФУ, Института физики имени Л. В. Киренского СО РАН и Южно-китайского технологического университета. Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда.