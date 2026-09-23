Предложен новый способ лечения форм рака, стойких к платиновой химиотерапии

Российские химики создали набор сложных соединений золота, которые могут уничтожать опухолевые клетки без вреда для здоровых тканей. Эти вещества будут применяться для уничтожения тех новообразований, которые выработали стойкость к платиновой химиотерапии, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

«Наше исследование — важный шаг к созданию эффективных и безопасных противоопухолевых лекарств на основе комплексов золота. Они будут особенно востребованы в случаях, когда опухоль уже приобрела устойчивость к препаратам платины. В дальнейшем мы планируем оптимизировать структуру полученных соединений, чтобы повысить их стабильность и растворимость», — пояснил главный научный сотрудник Института неорганической химии СО РАН (Новосибирск) Артем Гущин, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, различные соединения платины сейчас широко используются для уничтожения опухолей благодаря наличию у них способности прочно соединяться с ДНК опухолевых клеток и подавлять их рост и деление. Комплексы платины вызывают тяжелые побочные эффекты у пациентов, также со временем опухоли приобретают к ним устойчивость, что побуждает исследователей искать альтернативу.

В частности, ученые возлагают большие надежды на комплексы золота, сложные соединения этого благородного металла, которые способны не только повреждать ДНК, но и подавлять работу ферментов, защищающих клетку от окислительного стресса. На практике их использованию мешало то, что подобные молекулы не обладали высокой избирательностью действия и в равной степени уничтожали как опухолевые, так и здоровые клетки.

Российским химикам удалось сделать большой шаг к решению этой проблемы, синтезировав четыре новых соединения золота, ароматических и фосфорсодержащих органических молекул, способных проникать в клетки и соединяться с ДНК. Опыты на культурах клеток рака матки и рака груди показали, что все четыре вещества уничтожают опухолевые клетки в 5–10 раз эффективнее, чем цисплатин — одна из самых популярных платиновых форм химиотерапии.

При этом данные молекулы активно соединялись с некоторыми белками крови, что ускорило их распространение по организму. Также они значительно слабее воздействовали на культуры здоровых человеческих клеток. Это дает надежду на создание высокоизбирательной и эффективной альтернативы для платиновой химиотерапии, что существенно повысит шансы на выживание пациентов с устойчивыми к ней формами новообразований, подытожили химики.