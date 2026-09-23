Исследователи выяснили, что повышает риск развития рака и диабета

Каждые дополнительные 100 граммов ультрапереработанных продуктов в день оказались связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета. К такому выводу пришли ученые по результатам крупного анализа. Исследование опубликовано в журнале Family Medicine and Community Health (FMCH).

Авторы объединили результаты 51 исследования с участием более 8,8 миллиона человек. Наблюдение за их здоровьем продолжалось от двух до 32 лет.

Исследователи пришли к выводу, что высокое потребление ультрапереработанной пищи было связано с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 24 процента, рака — на 12 процентов, ожирения и избыточного веса — на 23 процента, диабета и метаболического синдрома — на 24 процента. Риск заболеваний пищеварительной системы был выше на 31 процент, а смерти от любых причин — на 18 процентов.

При этом каждые дополнительные 100 граммов такой пищи в сутки были связаны с увеличением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 14 процентов, рака — на 4 процента, диабета и метаболического синдрома — на 2 процента, а смерти от любых причин — на 3 процента.

К ультрапереработанной пище относят продукты, прошедшие интенсивную промышленную обработку и часто содержащие много соли, сахара и различных добавок. Авторы отмечают, что исследование показывает статистическую связь и не доказывает, что именно такая пища непосредственно вызывает заболевания.

Ранее ученые выяснили, что употребление соевого масла связали с повышенным риском рака мочевого пузыря.