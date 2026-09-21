Названы два вида упражнений, наиболее полезных для костей

Быстрая ходьба и бег трусцой оказались наиболее эффективными видами физической активности для поддержания минеральной плотности костей. К такому выводу пришли китайские ученые, проанализировав данные 18 429 человек в возрасте от 40 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале BMJ (British Medical Journal).

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Исследователи изучили результаты 124 предыдущих работ и сравнили влияние разных видов тренировок, включая силовые упражнения, ходьбу и йогу. Ученые также оценили, какой объем физической активности связан с изменениями минеральной плотности костной ткани — одного из ключевых показателей прочности костей.

Наиболее выраженный эффект показали быстрая ходьба и бег трусцой. Сочетание аэробных и силовых тренировок также было связано с улучшением состояния костей, однако эффект наблюдался в меньшем числе участков скелета.

По расчетам ученых, заметные изменения начинаются примерно при нагрузке в 600 MET-минут в неделю. Это соответствует приблизительно двум-трем часам быстрой ходьбы или бега трусцой в течение недели. При этом исследование не позволяет утверждать, что именно такой объем физической активности гарантированно предотвращает остеопороз или переломы.

«В целом структурированные физические упражнения были связаны с замедлением возрастного снижения минеральной плотности костной ткани в поясничном отделе позвоночника, шейке бедренной кости и тазобедренном суставе. Этот эффект считается умеренным, но потенциально значимым для сохранения прочности костей с возрастом», — объяснили ученые.

При этом польза тренировок различалась у разных групп участников. Более выраженный эффект наблюдался у людей среднего возраста и с нормальным индексом массы тела, тогда как у пожилых людей и участников с избыточным весом или ожирением влияние физических упражнений было слабее.

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