Популярную приправу назвали полезной для поддержания памяти

Экстракт куркумы может быть связан с улучшением отдельных показателей памяти и внимания у людей с легкими когнитивными нарушениями при болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Канагавского стоматологического университета в Японии в небольшом наблюдательном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition.

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В исследовании приняли участие 13 человек с легкими нарушениями когнитивных функций, связанными с болезнью Альцгеймера. В течение четырех месяцев участники принимали экстракт Curcuma longa — растения, из которого получают привычную приправу куркуму. Добавка содержала активные соединения бисакурон и турмеронолы.

После анализа данных 10 участников ученые обнаружили улучшение показателей памяти и снижение расчетного «возраста мозга» по результатам цифрового когнитивного тестирования. Также у участников улучшились отдельные показатели внимания и рабочей памяти.

При этом общий показатель когнитивных функций по стандартной шкале оценки не изменился значительно. Исследователи отмечают, что результаты показывают возможный потенциал экстракта куркумы для поддержки работы мозга, но требуют подтверждения в более крупных исследованиях.

Ранее ученые выяснили, что вещества из куркумы влияют на гибель раковых клеток.