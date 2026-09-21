Назван простой и эффективный способ поддержать здоровье мозга

Регулярные физические упражнения могут поддерживать здоровье мозга не только за счет улучшения общего состояния организма, но и через изменения в биологических процессах, связанных с обновлением нервных клеток. К такому выводу пришли ученые из Королевского колледжа Лондона в рандомизированном исследовании, опубликованном в журнале npj Aging.

В исследовании приняли участие 52 здоровых человека среднего возраста. В течение трех месяцев часть участников выполняла программу аэробных и силовых тренировок три раза в неделю, а остальные вошли в контрольную группу.

После завершения программы ученые обнаружили у участников, занимавшихся спортом, улучшение показателей настроения и изменения в составе крови, которые могли влиять на клетки-предшественники нейронов в гиппокампе — области мозга, отвечающей за память и обучение.

Чтобы изучить влияние этих изменений, исследователи использовали лабораторную модель: сыворотку крови участников после тренировок добавляли к клеткам мозга. Она влияла на процессы, связанные с активностью клеток, участвующих в формировании новых нейронов.

При этом через три месяца тренировок значимого улучшения когнитивных тестов ученые не обнаружили. Они предполагают, что изменения памяти и других функций мозга могут требовать более длительного периода физической активности.

Ранее ученые выяснили, что всего 10 минут очень медленного бега могут улучшить исполнительные функции мозга.