В мире каждые три секунды фиксируют новый случай деменции

Всемирный день борьбы с болезнью Альцгеймера отмечается ежегодно 21 сентября.

По данным ВОЗ, деменция занимает седьмое место среди причин смерти в мире. Сегодня с этим диагнозом живут около 57 млн человек. Ежегодно регистрируется примерно 10 млн новых случаев, то есть один новый случай каждые три секунды.

По прогнозам ADI, к 2030 году число больных достигнет 78 млн человек, а к 2050 году – 139 млн, пишет РЕН ТВ.

В России, по данным главного внештатного гериатра Минздрава Ольги Ткачевой, болезнью Альцгеймера страдают более одного миллиона человек. К 2050 году этот показатель может вырасти до четырех миллионов.

Эффективных лекарств от заболевания пока не существует, однако ученые продолжают искать способы замедлить его развитие.

Ранее психиатр раскрыл правду о цифровой деменции.