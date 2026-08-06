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Названы особенно привлекательные для комаров люди

Lenta.ru

В США ученые назвали факторы, делающие некоторых людей особенно привлекательными для комаров. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Названы особенно привлекательные для комаров люди
© Lenta.ru

Эксперимент провели специалисты Международного университета Флориды под руководством нейрогенетика Мэттью ДеДженнаро. Они пригласили 119 добровольцев из Майами и попросили каждого поместить руку в ольфактометр — длинную трубку для проверки реакции насекомых на запахи. С другого конца в устройство запускали комаров трех видов: желтолихорадочного, азиатского тигрового и южного домового.

Желтолихорадочные комары немного сильнее реагировали на мужчин. Два других вида с одинаковым энтузиазмом пили кровь и у мужчин, и у женщин. Некоторые участники эксперимента оказались исключительно привлекательны для комаров некоторых видов. Другие не вызывали у кровососущих насекомых ни малейшего интереса.

У добровольцев, привлекавших особенно много комаров, обнаружили три вида бактерий, отсутствовавшие у людей, которых кусали реже: Corynebacterium kefirresidentii, Cutibacterium granulosum и эпидермальный стафилококк. По мнению авторов исследования, комары могут реагировать на присутствие этих бактериальных таксонов.

Ранее сообщалось, что студент Технологического института Джорджии в США добровольно подставил себя под укусы голодных комаров ради научного эксперимента. Он провел в комнате с сотней кровососущих насекомых четыре минуты.