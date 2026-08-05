Выявлена причина, по которой старение приводит к болезням мозга

Исследователи из Кластера передового опыта по изучению старения CECAD при Кельнском университете обнаружили белковый путь, который может объяснять связь между старением и накоплением токсичных белков при боковом амиотрофическом склерозе (БАС) и болезни Хантингтона. Результаты опубликованы в журнале Nature Aging.

Старение остается самым сильным известным фактором риска нейродегенеративных заболеваний, однако до сих пор было плохо понятно, какие именно молекулярные изменения, связанные с возрастом, приводят к развитию этих болезней. Команда под руководством профессора Давида Вильчеса изучила этот вопрос на модели круглого червя Caenorhabditis elegans, сосредоточившись на белке EPS8, который накапливается по мере старения животного и запускает повреждающие клетку стрессовые реакции, сокращающие продолжительность жизни.

Ученые обнаружили, что повышенный уровень EPS8 и усиленная активность связанных с ним сигнальных путей способствуют патологическому слипанию белков и нейродегенерации — двум ключевым признакам возрастных заболеваний мозга. Когда исследователи снижали активность EPS8, токсичные белковые агрегаты накапливались значительно реже, а функция нейронов в моделях обоих заболеваний сохранялась лучше.

«Мы рады, что удалось раскрыть молекулярный механизм, который может пролить свет на то, как старение способствует таким болезням, как БАС и Хантингтона», — рассказала первый автор работы доктор Седа Коюнджу.

По ее словам, многие годы было известно, что возраст — главный общий фактор риска для разных нейродегенеративных заболеваний, но то, как именно возрастные изменения приводят к их развитию, оставалось загадкой.

EPS8 и связанные с ним сигнальные молекулы сохранились в ходе эволюции и есть в клетках человека — снижение уровня EPS8 в клеточных моделях БАС и болезни Хантингтона на основе человеческих клеток дало результаты, похожие на эксперименты с червями. Это делает EPS8 и его сигнальных партнеров возможной мишенью для будущих методов терапии, способных замедлить или предотвратить прогрессирование этих заболеваний.