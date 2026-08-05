Как чтение вслух, письмо и математика замедлили старение мозга

Ежедневные занятия, не требующие специального оборудования или финансовых затрат, могут стать эффективным инструментом в борьбе с возрастными изменениями памяти и мышления. К такому выводу пришла группа исследователей под руководством Эмили С. Ихары из Университета Джорджа Мейсона. Ученые проанализировали программу по улучшению памяти StrongerMemory, включающую комплекс из трех несложных упражнений: чтения вслух, письма от руки и решения легких математических примеров. Статья опубликована в журнале Educational Gerontology.

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Как проходило исследование

Суть методики предельно проста. Ежедневно на протяжении нескольких месяцев участники эксперимента посвящают по 10 минут каждому из трех видов активности — читают вслух, пишут от руки и решают арифметические примеры. При этом испытуемые самостоятельно выбирали литературу и темы для записей, что делало занятия более интересными и снижало вероятность того, что рутина наскучит.

Упражнения задействовали одновременно зрительное и слуховое восприятие, мелкую моторику и логическое мышление. По замыслу авторов методики, такая активность должна стимулировать префронтальную кору — область мозга, отвечающую за рабочую память и концентрацию внимания.

В исследовании приняли участие 102 добровольца в возрасте от 59 лет, которые жаловались на ухудшение памяти, но не имели диагностированной деменции. Они выполняли задания в удобном для себя темпе, а для поддержки мотивации раз в неделю встречались в группах. Эффективность программы оценивали с помощью специализированного теста на память, внимание и речь — Монреальской когнитивной шкалы. Результаты показали, что средний балл участников после завершения эксперимента вырос с 12,73 до 13,26 из 15 возможных. Кроме того, сами испытуемые в анкетах отмечали, что их память стала работать лучше.

Как улучшить эффект упражнений

Выяснилось, что наибольший прогресс продемонстрировали те участники, которые живут самостоятельно — либо в одиночестве, либо с семьей. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что в пансионатах для пожилых людей повседневная жизнь часто более регламентирована. А это ограничивает возможности для самостоятельного принятия решений и снижает когнитивную нагрузку. В то время как необходимость самостоятельно решать бытовые вопросы, планировать дела и ориентироваться в меняющихся обстоятельствах, вероятно, усиливает положительный эффект от умственных тренировок.

Полученные данные открывают перспективы для развития немедикаментозных методов поддержки когнитивного здоровья. Доступность, простота и возможность адаптировать занятия под личные предпочтения делают подобную рутину привлекательным вариантом для миллионов пожилых людей по всему миру. В дальнейшем исследователи намерены проверить, как изменение уровня сложности заданий может повлиять на результаты.