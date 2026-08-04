Найден способ замедлить развитие деменции

Регулярная физическая активность может помочь замедлить ухудшение когнитивных функций у людей с деменцией, а также улучшить их подвижность и качество жизни. К такому выводу пришли ученые, проанализировавшие результаты исследований последних десяти лет. Обзор опубликован в журнале Frontiers in Dementia (FD).

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Авторы проанализировали данные 28 научных публикаций, включавших 24 независимые выборки пациентов с различными формами деменции. В большинстве работ изучалось влияние аэробных, силовых, комбинированных тренировок, а также упражнений на равновесие и гибкость, на когнитивные способности, физическое состояние и психическое здоровье.

Анализ показал, что регулярные занятия спортом обеспечивают небольшое, но устойчивое улучшение исполнительных функций, внимания и в ряде случаев памяти. Кроме того, тренировки помогают сохранить способность к повседневной активности, снижают риск падений, уменьшают выраженность депрессии и тревожности и повышают качество жизни. Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов, начавших заниматься на ранних стадиях заболевания. Самые стабильные результаты демонстрировали программы, сочетавшие аэробные, силовые упражнения и тренировки на баланс.

По словам исследователей, физическая активность может защищать мозг сразу несколькими путями: усиливать кровоснабжение, повышать уровень нейротрофического фактора BDNF, который поддерживает выживание нейронов, уменьшать хроническое воспаление и улучшать обмен веществ.

Ранее ученые выяснили, что почти половину случаев деменции можно предотвратить изменением образа жизни.