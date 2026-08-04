Создан ИИ, способный искать болезнетворные мутации

Китайские молекулярные биологи и математики разработали специализированную систему ИИ, способную искать вызывающие болезни мутации и определять механизмы их действия для более чем 5,8 тыс. генетически обусловленных заболеваний. Эта система помогла ученым выявить сбои в работе двух генов, связанных с развитием болезни Паркинсона, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Biomedical Engineering.

"Выработка и проверка гипотез в биомедицине сейчас ограничивается тем, что человек не очень хорошо способен объединять фрагментированные данные из разных областей науки и видеть в них нечто новое. Мы разработали "ИИ-биолога", который способен делать логические суждения и полностью автономным образом генерировать проверяемые гипотезы при анализе большого числа результатов экспериментов", - говорится в исследовании.

Эта система ИИ была создана группой китайских математиков и биологов под руководством профессора Сычуаньского университета (КНР) Цзя Да. Она объединяет в себе два ключевых плюса больших языковых моделей и специализированных систем ИИ для обработки научной информации - способность первых нейросетей к формированию логических цепочек и интерпретации данных, и навыки по интеграции разнородных данных, характерные для второго типа систем машинного обучения.

Для обучения "ИИ-биолога" ученые собрали огромную коллекцию научных публикаций и данных, которая включает в себя свыше 24,4 млн статей в рецензируемых научных журнала, а также свыше 613 терабайт научных данных. Они включают в себя информацию по структуре и взаимодействиям свыше 21 тыс. человеческих генов, кодирующих различные белки, а также сведения об их возможных связях с 5,85 тыс. болезней.

Как отмечают ученые, они разделили созданную ими систему ИИ на две половины, подобно мозгу человека, одна из которых отвечает за построение логических цепочек, а вторая - за комплексное мышление. Это, по словам исследователей, позволило им значительно снизить число "галлюцинаций" и неправильных ответов, выдаваемых "ИИ-биологом", а также сделать его более точным при анализе данных, чем GPT-5 и другие передовые большие языковые модели от западных компаний.

В частности, первые проверки этой системы показали, что она способна более точно искать гены, связанные с немелкоклеточным раком легких, чем другие нейросетевые алгоритмы. Также она помогла ученым выявить связь между развитием болезни Паркинсона и сбоями в работе двух генов - CHK2 и IRAK4, восстановление работы которых в опытах на мышах подавило часть симптомов этого заболевания. Все это указывает на большую перспективность дальнейшего использования "ИИ-биолога" в научной работе, подытожили исследователи.