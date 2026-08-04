Выявлены вариации в 3D-структуре генома, связанные с болезнью Крона

Генетики обнаружили, что мутации в наборе из более 250 генов меняют трехмерную структуру генома в клетках врожденной иммунной системы таким образом, что эти тельца начинают способствовать развитию болезни Крона и других воспалительных заболеваний кишечника. Об этом сообщила пресс-служба бельгийского Фламандского института биотехнологий (VIB).

"Одно из самых интересных наших открытий заключается в том, что нам удалось выявить связь между болезнью Крона и геном CLN3, который в прошлом связывался с развитием болезни Баттена, смертельного нейродегенеративного заболевания. Проведенные нами опыты показали, что мутации в этом гене также повышают склонность иммунных клеток к развитию воспалений", - пояснила профессор VIB Валерия Малышева, чьи слова приводит пресс-служба института.

Ученые совершили это открытие при изучении трехмерной структуры генома так называемых ILC3-лимфоцитов. Эти тельца представляют один из подтипов клеток врожденной иммунной системы, которые регулируют барьерные функции кишечника и работу его иммунитета. Ученые достаточно давно предполагают, что эти клетки играют центральную роль в развитии болезни Крона, язвенного колита и других воспалительных болезней, однако как именно возникают эти заболевания, пока не известно.

Отсутствие подобных сведений связано в том числе и с тем, что многие уже известные мутации, связанные с этими болезнями, находятся не в кодирующей части генов, которая непосредственно отвечают за сборку белков, а в соседних регионах ДНК, влияющих на считываемость этих участков генома. Для раскрытия природы и поиска новых вариаций, связанных с развитием болезни Крона, исследователи из Европы, США и Японии проследили за тем, как появление этих мутаций влияло на трехмерную форму генома ILC3-лимфоцитов и активность разных генов.

Для этого ученые собрали несколько сотен тысяч этих иммунных клеток из тканей тела трех доноров-добровольцев, добавили в их ДНК специальные метки, позволяющие реконструировать трехмерную форму генома, и определили характер его "упаковки" внутри ядер лимфоцитов. Опираясь на эту модель, исследователи изучили то, как на активность генов влияют различные мутации, которые в прошлом связывались с повышенным риском развития болезни Крона.

В общей сложности исследователям удалось выявить несколько сотен мелких изменений в структуре ДНК, которые существенным образом меняли активность примерно 250 генов в ILC3-лимфоцитов и повышали их склонность к развитию воспалений. Помимо гена CLN3, в их число вошли многие гены, связанные с развитием воспалений, такие как HMGA1 и IKZF1, что делает их интересной "мишенью" для разработки лекарств от болезни Крона и других воспалительных заболеваний кишечника, подытожили ученые.

О воспалительных болезнях кишечника

На сегодняшний день существуют несколько хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит, для которых не разработаны эффективные методы лечения. Многие из этих болезней имеют генетическую природу, однако ученые открыли массу свидетельств, что они провоцируются и усугубляются деятельностью определенных представителей микрофлоры и ее взаимодействиями с иммунной системой.