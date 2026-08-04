В мозге нашли нейронную цепь, вызывающую ярость при звуках жевания

Ученые из Монреальского неврологического института (Канада) и Университета Оклахомы (США) обнаружили, что активация передней части островковой коры головного мозга может запускать «реакцию ярости» у людей с мизофонией — состоянием, при котором обычные звуки вроде жевания, сопения или постукивания вызывают сильное раздражение. Исследование опубликовано в журнале Human Brain Mapping (HBM).

Исследователи изучили данные функциональной МРТ мозга 162 взрослых участников, а также проанализировали информацию о выраженности мизофонии у 777 человек. Оказалось, что сила реакции на раздражающие звуки связана с тем, насколько активно взаимодействует передняя островковая кора с так называемой сетью значимости — системой мозга, которая определяет, какие внешние и внутренние сигналы требуют особого внимания.

У людей с более выраженными симптомами мизофонии эта область мозга была сильнее связана с участками, отвечающими за обработку звуков, управление движениями и подготовку моторных реакций. По мнению ученых, именно эта повышенная связь может объяснять, почему некоторые повседневные звуки вызывают у людей с мизофонией непропорционально сильную эмоциональную реакцию.

При этом исследователи не обнаружили, что механизм мизофонии напрямую связан с тревожностью, депрессией или признаками аутизма, хотя эти состояния нередко могут сопровождать расстройство.

Авторы работы также пришли к выводу, что мизофония не может быть четко разделена на две группы — «есть» или «нет». По мнению исследователей, выраженность реакции на звуки у разных людей может значительно отличаться.

Ученые отмечают, что результаты пока не означают создание метода диагностики или лечения мизофонии, поскольку участники МРТ-исследования не проходили специальные тесты на реакцию на звуки. Однако открытие помогает лучше понять происхождение состояния и в будущем может привести к разработке более точных способов его изучения и терапии.

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