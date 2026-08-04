Придумана программа для лечения пациентов с нейродегенеративными заболеваниями

В Самаре ученые-медики разрабатывают аппаратно-программный комплекс для реабилитации пациентов с нейродегенеративными заболеваниями, например болезнью Паркинсона, и тренировки рабочей памяти.

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В программе разработчики применили одновременно тактильные, звуковые и визуальные стимулы, сообщил пресс-центр Самарского госмедуниверситета.

Проект команды аспиранта кафедры физиологии вуза Арсения Виденина вошел в число победителей всероссийского конкурса "Студенческий стартап".

Он объяснил, что при многих нейродегенеративных заболеваниях в первую очередь страдает именно функция рабочей памяти. Также ее тренировка пригодится всем здоровым людям.

По словам Виденина, пациенту дается набор определенных образов (визуальных, звуковых, тактильных).

«По ходу решения задачи человек должен определять, совпадает ли предъявляемый в данный момент стимул со стимулом, который он видел или слышал какое-то число позиций назад», — объяснил ученый.

Экспериментальный образец программы был сделан еще в прошлом году. Теперь он будет доработан на средства гранта.