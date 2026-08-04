Эксперты оценили биочип против болезни Альцгеймера

Опубликован июльский выпуск совместного дайджеста Института демографической политики имени Д. И. Менделеева и Научно-клинического центра социально-медицинского патронажа РУДН. В новом номере эксперты, в частности, комментируют разработку отечественного биочипа для выявления генетического риска болезни Альцгеймера и его потенциал для системы цифрового патронажа.

"Новость о разработке отечественного биочипа для выявления генетического риска развития болезни Альцгеймера - самой распространенной причины деменции в преклонном возрасте, крайне важна, - отметил в комментарии для дайджеста сотрудник Научно-исследовательского института молекулярной и клеточной медицины РУДН Ярослав Максимов. - В популяции встречаются специфические мутации генов, значительно ускоряющие развитие патологии. Своевременное выявление такой предрасположенности позволяет врачам сформировать индивидуальную стратегию профилактики".

По словам эксперта, для пациентов из группы риска разрабатывается комплексный план: регулярный нейрокогнитивный тренинг, коррекция образа жизни (контроль давления, уровня сахара, физическая активность) и более частый мониторинг у невролога или генетика. Даже при высоком генетическом риске человек может годами сохранять когнитивные функции, если активно работает с модифицируемыми факторами риска.

Особое внимание в дайджесте уделено возможности интеграции данных о генетическом риске в систему цифрового патронажа.

"В системе цифрового патронажа, где собираются данные с носимых устройств, электронных медкарт, результаты тестов, такой специфический маркер поможет формировать персонализированные триггеры, провоцирующие болезнь. Например, система сможет автоматически запланировать для пациента из группы высокого риска дополнительный скрининг когнитивных функций или напоминание о записи к специалисту", - пояснил Максимов.

По его словам, для уязвимых категорий, особенно одиноких пожилых людей, такая технология способна стать дополнительным инструментом защиты.

В дайджесте также приводится информация о преимуществах отечественной разработки "Биочип-а" перед зарубежными аналогами. В отличие от иностранных панелей, российский биочип адаптирован под отечественную популяцию: ученые включили в тест два генетических полиморфизма для точного определения аллелей APOE (ε2/ε3/ε4), которые связаны с выведением бета-амилоида и считаются ключевым фактором развития болезни Альцгеймера. Локальный формат разработки позволяет быстрее обновлять панель и интегрировать ее в национальную систему здравоохранения.

О дайджесте

Дайджест Института демографической политики имени Д. И. Менделеева и Научно-клинического центра социально-медицинского патронажа РУДН выходит ежемесячно. Издание содержит обзор актуальных вопросов патронажа, предиктивной медицины, применения искусственного интеллекта в здравоохранении, а также мониторинг законодательства и передовых научных исследований в этих областях.