Ученые объяснили, почему многие просыпаются среди ночи около трех часов

Регулярные ночные пробуждения около трех часов ночи могут иметь эволюционные корни: до промышленной революции люди нередко спали не одним блоком, а двумя фазами с периодом бодрствования между ними — такой «сегментированный сон» задокументировал историк сна Роджер Экирч, изучивший более тысячи упоминаний об этом явлении, включая тексты вплоть до «Одиссеи» Гомера. Об этом сообщает портал ScienceAlert.

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Современная сомнология объясняет пробуждения циклами сна продолжительностью 90–110 минут: за ночь их проходит четыре-шесть, при этом глубокий сон концентрируется в первой половине ночи, а более поверхностные стадии — во второй, из которых проснуться значительно легче. Кратковременные пробуждения в этот период считаются нормой — большинство людей их просто не запоминают.

Лабораторный эксперимент 1992 года, в котором участников на время лишили часов и искусственного света, показал возврат к двухфазному сну; похожая картина наблюдалась и в 2017 году у сообщества на Мадагаскаре, не имеющего доступа к электричеству. Ранее пробуждения в это время связывали с выбросом кортизола, однако исследование 2025 года с участием более 200 человек не подтвердило скачок именно в момент пробуждения — гормон продолжает следовать циркадному ритму независимо от фазы сна.

Среди конкретных причин частых ночных пробуждений называют пременопаузу у женщин, а также ночную гипогликемию у людей с диабетом, кофеин и алкоголь, нарушающий REM-фазу сна.

Настоящей проблемой специалисты считают не само пробуждение, а зацикленность на тревоге по его поводу: мозг начинает ассоциировать три часа ночи с бодрствованием, что подпитывает хроническую бессонницу.