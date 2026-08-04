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Вирусолог Волчков: самые опасные вирусы передаются половым путем

Газета.Ru

С вирусами, которые передаются половым путем, сложнее всего бороться, поэтому их можно назвать самыми опасными, рассказал «Газете.Ru» объясняет «Газете.Ru» вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Вирусолог назвал самые опасные вирусы, которые может создать ИИ
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Сейчас к биологическому оружию относят прежде всего вирусы, хотя в списке, представленном в тексте указа Президента Российской Федерации от 20.08.2007 г. № 1083 «Об утверждении Списка микроорганизмов, токсинов, оборудования и технологий, подлежащих экспортному контролю» есть еще бактерии, грибки, оборудование и технологии.

«Но проблема в том, что можно создать новые патогены, которых нет в этом списке. Эта же история с допингом и наркотиками: "поймай меня, если сможешь". Вы всегда можете создать новое соединение, которого нет в списке. То же самое и с вирусами, и с бактериями. С бактериями чуть сложнее, с вирусами на самом деле чуть проще. Искусственный интеллект сильно ускоряет этот процесс», — говорит ученый.

Вирусолог Волчков выделил две наиболее опасных пути распространения измененных вирусов.

«Это, конечно, респираторный путь. Он гарантирует наиболее быстрое распространение. Но самыми хорошо закрепляющимися являются половые инфекции. Вот с ними труднее всего бороться человечеству. В ближайшее время люди вряд ли откажутся от размножения половым путем, поэтому этот способ кажется особенно опасным», — считает ученый.