В МГУ рассказали, как пальмовое масло поможет лечить зубы и выращивать кости

Главная проблема при лечении травм или установке имплантов — это инфекции и воспаление, которые мешают тканям заживать. Ученые выяснили, что компоненты пальмового масла способны бороться с этими проблемами и могут совершить революцию в стоматологии и регенеративной медицине, рассказал «Газете.Ru» Олег Медведев, заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание».

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«При любой травме во рту образуется избыток агрессивных молекул кислорода (свободных радикалов). Они запускают цепную реакцию разрушения: заставляют работать клетки-"разрушители" костной ткани (остеокласты) и убивают "строителей" (остеобластов), из-за чего кость просто рассасывается. Богатый состав пальмового масла (витамин Е в виде токотриенолов и токоферолов, каротиноиды) работает как мощный щит. Он нейтрализует эти опасные молекулы. В результате баланс сил меняется: разрушители засыпают, строители начинают активно работать, и костная ткань восстанавливается», — рассказал ученый.

Кроме того, производные пальмового масла могут бороться с микробами.

«Бактерии вызывают кариес, пародонтит и отторжение зубных имплантатов. Компоненты масла действуют на них напрямую: они буквально пробивают дыры в защитных оболочках патогенных клеток, нарушают их обмен веществ и останавливают размножение. Это создает надежный барьер против инфекций прямо в зоне операции», — отметил профессор.

По словам Медведева, пальмовое масло планируют интегрировать в медицинские изделия нового поколения. Среди них покрытия для имплантов, гидрогели и 3D-печатные матрицы имплантов.