Создана новая форма панкреатина для онкопациентов после резекции желудка

Специалисты Сеченовского университета разработали новую лекарственную форму панкреатина для введения через медицинский зонд онкопациентам, перенесшим полную или частичную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

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"Ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создали новую лекарственную форму панкреатина - ферментную эмульсию для зондового введения. Ноу-хау предназначено для онкопациентов, перенесших частичную или полную резекцию желудка, пищевода или поджелудочной железы", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в университете, существующие препараты выпускаются в виде микрокапсул с кишечнорастворимой оболочкой, сохраняющей фермент при прохождении через желудок. Однако они не предназначены для пациентов после резекции желудка, а жидких форм панкреатина на рынке до сих пор не было.

По словам профессора кафедры фармацевтической технологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Елены Бахрушиной, ученым удалось создать технологически сложную комбинированную систему, сочетающую свойства суспензии и эмульсии. Она отметила, что добиться стабильности такой композиции удалось за счет ручного экстемпорального изготовления и постепенного медленного введения компонентов. При этом разработчики сохранили простоту состава и доступность компонентов, что делает технологию воспроизводимой.

"Мы подобрали оптимальное сочетание активных и вспомогательных компонентов. Активная фармацевтическая субстанция эмульсии - панкреатин, золотой стандарт ферментной терапии. Комплекс вспомогательных веществ обеспечивает стабильность препарата и позволяет сохранить его ферментативную активность", - подчеркнула заведующая кафедрой фармакологии Института фармации имени А. П. Нелюбина Сеченовского университета Елена Смолярчук.

Новая лекарственная форма решает проблему, которая на протяжении многих лет осложняла ведение пациентов после операций. Применение эмульсии устраняет технические сложности при проведении ферментной терапии через зонд, снижает риск его вынужденной замены и способствует развитию персонализированной и безопасной нутритивной поддержки.

Как отметили в пресс-службе, пилотное исследование подтвердило эффективность новой разработки. По данным университета, применение ферментной эмульсии улучшило усвоение питательных веществ, способствовало снижению диспепсических расстройств и сопровождалось положительной динамикой лабораторных показателей. Препарат хорошо переносится даже тяжелыми пациентами с местно-распространенными формами рака желудка, пищевода и поджелудочной железы.

Проект реализуется при поддержке программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".