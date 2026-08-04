Даже одной тренировки в неделю хватило, чтобы уменьшить жир на животе

Ученые из Университета Гонконга выяснили, что для уменьшения жира на животе достаточно одной интервальной тренировки в неделю — результат оказался сопоставим с эффектом от трех тренировок за тот же период. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

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В рандомизированном контролируемом исследовании, которое проходило с сентября 2021 по сентябрь 2024 года, приняли участие 315 взрослых жителей Гонконга с центральным ожирением или избыточным весом. Участников разделили на три группы: одна занималась интервальной тренировкой раз в неделю по 75 минут за один подход, вторая — трижды в неделю с тем же суммарным временем, разбитым на три сессии, третья была контрольной и раз в две недели проходила лекции о здоровье.

Состав тела измеряли методом рентгеновской денситометрии на старте исследования, а также через 16 и 32 недели. Обе тренировочные группы — и с одной тренировкой в неделю, и с тремя — показали схожее снижение общей массы жира, процента жира в организме и объема талии, а также улучшение кардиореспираторной подготовки по сравнению с контрольной группой.

«Тренировка раз в неделю дает сопоставимую пользу и представляет собой практичную стратегию для тех, у кого не хватает времени на регулярные занятия из-за работы, семьи или учебы», — отметил руководитель исследования профессор Парко Сиу Мин-Фай, глава отделения кинезиологии Школы общественного здравоохранения HKUMed.

По словам авторов, результаты особенно актуальны для людей, которые считают недостаток времени главным препятствием для регулярных занятий спортом.