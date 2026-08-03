Помогают ли большие дозы витамина D3 улучшить терапию рака кишечника

Медики из США выяснили в рамках третьей фазы клинических испытаний, что употребление больших доз витамина D3 при химиотерапии метастатических форм рака прямой или толстой кишки не повышает вероятность выживания пациента и успешного исхода лечения. При этом употребление этого витамина не несет угрозы для жизни больных и улучшает их общее состояние, пишут исследователи в статье в научном журнале JAMA.

"Несмотря на то, что наши клинические испытания завершились с отрицательным результатом, мы совершили несколько интересных открытий. В частности, большие дозировки витамина D3 помогли нашим пациентам избавиться от хронической нехватки этого нутриента, с чем часто сталкиваются носителей данной формы опухолей. Также витамин хорошо переносился больными и не вызывал у них негативных реакций", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских медиков под руководством научного директора Института изучения рака имени Даны Фарбер (США) Джеффри Мейерхардта при проведении третьей фазы клинических испытаний экспериментальной терапии, нацеленной на лечение метастатических опухолей в прямой и толстой кишке. В ее рамках пациенты получали не только химиотерапию, но и большие дозы витамина D3, чья концентрация была примерно в десять раз больше, чем типично употребляют носители данных опухолей во время химиотерапии.

Интерес ученых к этому витамину связан с тем, что на поверхности опухолевых клеток присутствует большое число рецепторов витамина D3, чья активация предположительно замедляет рост новообразований. Также наблюдения за здоровьем большого числа жителей США и ряда других стран мира в прошлом показывали, что низкая концентрация данного нутриента статистически связана с повышенной вероятностью развития ряда опухолей, в том числе и рака прямой и толстой кишки.

Руководствуясь этими соображениями, исследователи заручились поддержкой 455 добровольцев с агрессивными формами опухолей в данных отделах кишечника, половина из которых прошла стандартный курс химиотерапии, а вторая - употребляла вместе с ней и большие дозы витамина D3 на протяжении многих месяцев. Через два года ученые подвели итоги опытов и сравнили то, как прием витамина повлиял на время благотворного действия терапии и общую продолжительность жизни пациентов.

Оказалось, что прием больших доз витамина D3 не повлиял на оба показателя - в среднем, терапия действовала на добровольцев из той, и другой группы на протяжении примерно 10 месяцев, и при этом они в среднем проживали около 25-27 месяцев. Это говорит в пользу того, что прием больших доз витамина D3 не повышает эффективность терапии, но при этом его употребление не ведет к опасным побочным эффектам. Это нужно учитывать при подборе терапий от рака прямой и толстой кишки, подытожили ученые.

О раке прямой и толстой кишки

По статистике Всемирного фонда изучения рака (WCRF), рак прямой и толстой кишки занимает второе и третье место соответственно по распространенности злокачественных опухолей среди мужчин и женщин. Как правило, каждый год его заполучает свыше 1,8 млн жителей планеты. Более половины носителей рака прямой и толстой кишки погибает в последующие пять лет после постановки диагноза, что особенно характерно для тех пациентов, у которых опухоль была выявлена на поздних стадиях развития.