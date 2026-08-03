В России нейросеть научили анализировать данные ЭЭГ при эпилепсии
Ученые нижегородского Университета Лобачевского обучили нейросеть сегментировать паттерны эпилептиформной активности на ЭЭГ. Это позволит автоматизировать рутинный ручной анализ для постановки диагноза "эпилепсия", сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
"Индекс спайк-волновой активности (SWI) стал важным количественным биомаркером при эпилепсии. SWI представляет собой процент времени записи ЭЭГ, в течение которого наблюдаются паттерны эпилептиформной активности, и служит объективной мерой эпилептиформной нагрузки. Традиционные методы расчета SWI включают ручной подсчет спайков и острых волн за короткий интервал записи ЭЭГ. Автоматизированный анализ записей ЭЭГ позволит разработать персонализированные стратегии лечения и объективно отслеживать эффективность терапии", - сообщили в вузе.
Как объясняет старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке", кандидат биологических наук Альбина Лебедева, ручная разметка ЭЭГ врачами крайне трудоемка, а визуальная интерпретация подвержена значительной вариабельности: даже высококвалифицированные эксперты часто расходятся во мнениях при оценке одних и тех же записей, особенно при неоднозначных паттернах.
"Нейросеть не устает, не теряет концентрацию и не подвержена субъективным трактовкам. Она выдает стабильный, математически воспроизводимый результат, который в среднем соответствует консенсусу группы экспертов. Нейросеть выступает как неутомимый и беспристрастный второй эксперт, который размечает данные с точностью, сопоставимой со средним мнением нескольких врачей, но делает это мгновенно и одинаково при любых условиях", - отметила автор исследования.
В работе принял участие большой коллектив авторов, включающий врачей-эпилептологов из университетов Москвы и Нижнего Новгорода. Специалисты Университета Лобачевского занимались разработкой и адаптацией архитектуры глубокой нейронной сети (1D U-Net) для задач сегментации одномерных временных рядов (ЭЭГ), проводили обучение модели, оптимизацию гиперпараметров и комплексное сравнение результатов автоматической сегментации с оценками медицинских экспертов.
Нейронная сеть
Для обучения была выбрана архитектура 1D U-Net - адаптация классической U-Net для одномерных последовательных данных, которая обеспечивает конкурентоспособную общую производительность, а также позволяет получить вычисляемые по сегментационным маскам оценки SWI, которые хорошо согласуются с экспертными оценками. Данная архитектура была выбрана из-за своей способности автоматически выделять признаки, а также благодаря симметричной структуре с пропускными соединениями, которая учитывает как локальные особенности, так и глобальный контекст.
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке" Татьяна Леванова подчеркивает, что принципиальная новизна работы ученых заключается в создании и аннотировании собственной базы данных ЭЭГ с привлечением нескольких независимых экспертов для формирования надежного золотого стандарта.
"Нами реализован подход, основанный именно на сегментации - точном определении границ паттернов во времени, а не на простой бинарной детекции факта наличия активности. Это позволяет точно количественно оценить эпилептиформную нагрузку. Также мы провели комплексное сравнение автоматических аннотаций с оценками экспертов, включая прямой расчет и сопоставление индекса спайк-волновой активности", - сказала она.
Оценка информации
Набор данных, использованный для исследования, состоял из 51 записи ЭЭГ, полученной от 45 испытуемых в возрасте от 3 до 13 лет. Он был разделен на уровне отдельных субъектов на обучающую и тестовую подгруппы. Тестовая подгруппа включала 10 записей от 10 субъектов и использовалась для получения и сравнения экспертных оценок SWI. Оставшаяся 41 запись использовалась для обучения модели сегментации.
Пять экспертов функциональной диагностики с опытом по интерпретации ЭЭГ не менее пяти лет независимо оценили выбранные десятиминутные сегменты и оценили SWI. Эксперты не знали результатов работы нейронной сети и оценок друг друга, а также клинического диагноза пациентов. Через четыре месяца те же записи были снова представлены в перемешанном порядке тем же экспертам. Полученные оценки SWI сравнивались между собой для определения межэкспертной вариабельности. Согласованные оценки, определяемые как среднее значение среди всех экспертов, сравнивались с результатами модели ИИ.
"Эти результаты подтверждают, что правильно обученная модель глубокого обучения может достичь уровня согласованности с аннотациями, который соответствует, а в некоторых отношениях и превосходит согласованность, наблюдаемую среди экспертов-людей", - сказал младший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Искусственный интеллект в кардио- и нейронауке" Николай Громов.