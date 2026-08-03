В России создан уникальный протез колена

В России разработан и запускается в производство коленный модуль с микропроцессорным управлением, который не уступает лучшим мировым аналогам, но будет минимум на 30% дешевле. Полностью отечественная разработка была поддержана Минпромторгом РФ, а в Минтруде обещают, что обеспечение подобной инновационной техникой станет частью нового подхода в реабилитации.

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"Над этим модулем наше предприятие, которому уже 27 лет, работало в течение нескольких лет. Это начало пути. У нас уже запланирована программа модернизации различных поколений таких модулей. На текущий момент это изделие абсолютно конкурентно и на мировом рынке", - заявил руководитель компании-разработчика Николай Ермалюк.

Разработка велась восемь лет. Компания, производившая механические системы, перешла на новый технологический уровень.

"Мы пришли к выводу, что нам необходимо делать технологический рывок и переходить от механических систем к мехатронным, робототехническим. В модуль интегрированы шестиосевой силомоментный датчик, датчик сгибания и инерционный датчик, отслеживающий скорость и ускорение. Информация обрабатывается микропроцессором с использованием алгоритмов на основе нейросетей", - пояснил Ермалюк.

Он подчеркнул, что российская разработка по надежности не уступает аналогичным изделиям лидирующей в мире пятерки производителей.

Ключевую роль в появлении инновационного модуля сыграла государственная поддержка.

"Когда мы поняли, что вероятность успеха больше 50%, мы обратились за помощью в Министерство промышленности и торговли. Нам предоставили субсидию, и это сильно ускорило процессы", - отметил Ермалюк.

Экономический эффект очевиден:

"Этот продукт будет процентов на 30 минимум дешевле импортных аналогов. Мы сможем за те же выделенные бюджетные средства предоставить высокотехнологичные изделия более широкому кругу пользователей".

Замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева отметила, что Минпромторг уделяет приоритетное внимание поддержке отечественных разработок.

"С 1 июля этого года заработала балльная система оценки российского происхождения для узлов протезов. Будет расширяться номенклатура продукции, для которой будет релевантна балльная оценка, и вся эта продукция при государственных закупках будет получать безусловные преференции", - сообщила она.

Речь идет о механизме "второй лишний", который дает преимущества отечественной продукции при госзакупках.

Однако сама по себе разработка модуля - лишь техническая часть, помогающая сделать эффективным длительный и сложный процесс реабилитации. Причем в стране поменялась концепция такой помощи: речь идет о том, что государство не только обеспечивает инвалидов необходимой реабилитационной техникой, но и следит за тем, чтобы человек научился ее применять, и качество его жизни реально улучшилось, приблизившись к тому, что он имел до травмы или болезни. Об этом рассказал замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Лигомина.

"Мы абсолютно четко перешли от простого обеспечения средствами реабилитации к оказанию комплексной услуги", - подчеркнул замминистра.

С 1 марта 2025 года вступил в силу закон, вводящий понятие системы комплексной реабилитации. Минтруд выпустил 25 федеральных стандартов, которые предписывают работу с каждым подопечным мультидисциплинарной команды специалистов - от травматологов-ортопедов и инженеров до психологов и инструкторов ЛФК. Введена оценка эффективности: протезирование считается завершенным только после того, как пациент освоил изделие - может подниматься по лестнице, преодолевать расстояния, устойчиво стоять.

Кстати, Минтруд организовал и обратную связь: проводится анкетирование всех участников реабилитационного процесса - насколько удобной, эффективной и результативной была программа помощи каждому.

Спрос на сложные протезы растет: если два года назад микропроцессорные коленные модули занимали около трети рынка, то сейчас - почти половину.

"Только высокофункциональные изделия позволяют добиться той компенсации нарушенных функций, которые были у человека до ампутации", - пояснил Лигомина.

Он отметил, что при назначении протеза теперь учитываются социальные факторы - род занятий, образ жизни, семейное положение.

Важно, что в разработке и испытаниях нового модуля участвовали сами пользователи.

"Не надо ничего для нас делать без нас". Мы услышали эту фразу от одного из пациентов и поняли, что действительно важно привлекать тестировщиков с самого начала - еще на этапе конструирования", - отметил Ермалюк.

"Я оценивал абсолютно все. Как модуль ведет себя при спусках, при подъемах, при ускорении шага, при замедлении, как реагирует на смену поверхности. Бывали моменты, когда он реагировал не так, как мне хотелось бы. Разработчики просили корректировки, меняли настройки, заливали новую прошивку", - рассказал испытатель Дмитрий Семенов.

Он подчеркнул:

"Коленный модуль с микропроцессорным управлением - это в первую очередь безопасность. Есть функция поддержки при спуске с лестницы, с пандуса. Важно, что модуль защищен от влаги и пыли".

Чемпионка мира по волейболу сидя Яна Гриценко, также принимавшая участие в тестировании, подтвердила:

"Для меня самое главное было, чтобы в жизни я не задумывалась о каждом последующем шаге, чтобы протез был безопасным, чтобы в нем можно было погружаться в воду, не нужно было дополнительно использовать костыли или прыгать на одной ноге".

Вопрос технологического суверенитета в реабилитационной отрасли - ключевой. Директор Национальной ассоциации участников рынка ассистивных технологий "Аура-тех" Иван Бирюков рассказал, что в последние годы пользователи импортной протезной техники сталкивались с проблемами - например, был зафиксирован случай, когда западный производитель дистанционно заблокировал работу электронного коленного модуля у россиянина. Сейчас, как отметила Приезжева, уже 62% технических средств реабилитации производятся в нашей стране. Российская техника - это не только экономия бюджета, но и гарантия стабильного сервисного обслуживания, своевременного обновления и доступности реабилитационных средств для тех, кто в них нуждается.